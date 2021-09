Plagiate:: Ex-Ministerin Aschbacher dürfte auch PhD-Titel behalten

Ex-Arbeitsministerin Christine Aschbacher dürfte auch ihren an der Slowakischen Technischen Universität (STU) in Bratislava erworbenen PhD-Titel behalten dürfen. Die Überprüfung der Plagiatsvorwürfe gegen ihre Dissertation dürfte zwar frühestens im November abgeschlossen sein , so Universitäts-Sprecher Juraj Rybansky zur APA. Selbst bei einer Bestätigung ist mit einer Titel-Aberkennung aber nicht zu rechnen. Um in der Sache konsequent vorzugehen, seien ausländische Experten mit der Analyse von Aschbachers Arbeit beauftragt worden. Auf deren Analyse werde aber weiterhin gewartet, so Rybansky.