Pilz berichtet von ersten Zusagen für Kandidatur

Schmutzige Zehennägel sind nicht Oligarchinnen-like, befindet Heinz-Christian Strache in einem unveröffentlichten Teil des Ibiza-Videos. „Falle, Falle, eine eingefädelte Falle“, flüstert er.Dennoch plaudert der FPÖ-Chef an jenem Abend locker über illegale Parteienfinanzierung, wie das österreichische Wasser an die Russen verscherbelt und die größte Tageszeitung des Landes übernommen werden könnte.Schließlich hatte ja sein bester Freund, sein engster Vertrauter, das Treffen mit den vermeintlichen Investoren eingefädelt. Johann „Joschi“ Gudenus bürgte dafür. „Des is ka Falle“, wischt er die Bedenken, die auch seine Frau Tajana teilt, als sie neben Strache am Sofa sitzt, weg.

Für viele in der FPÖ ist Gudenus der Sündenbock. Manche gehen noch weiter: Nicht die falsche Russin, sondern Gudenus soll der eigentliche Lockvogel gewesen sein.Im Strache-Umfeld in der FPÖ wurde das Video eingehend analysiert – und Indizien für Gudenus' Mittäterschaft ausgemacht.

Szene 1, es geht gerade um die Parteienfinanzierung. Gudenus wendet sich im Stehen Strache zu und sagt: „Wenn’s so was überhaupt gibt, oder wenn du’s sagen willst: Gibt es Spender für die Wahl jetzt, für den Wahlkampf?“

„Das wirkt wie eine Suggestivfrage“, sagt einer der FPÖler, die das Video seziert haben, zum KURIER. Sollte es Spender geben, müsste Gudenus das ja wissen. Warum also stellt er die Frage so, dass sein Chef sie explizit bejahen muss? Wohl, damit man die Aussage zur Verwertung voll auf Band hat, wird vermutet.



Szene 2, Gudenus stachelt Strache an. „Erzähl!“, sagt er und wedelt mit der Hand. Dieser gehorcht – und erzählt von „ein paar sehr Vermögenden“, die zwischen 500.000 und zwei Millionen Euro an parteinahe Vereine zahlen.

„Gudenus scheint manchmal in die versteckte Kamera zu schauen“, sagt ein FPÖler – das sei aufgefallen. Auch, dass sich Gudenus vor dem Ibiza-Abend mehrere Male mit dem Berater der vermeintlichen Oligarchen-Nichte getroffen hat, erregt Misstrauen.



Besagte Gruppe in der FPÖ glaubt, ein Motiv für seine Mittäterschaft zu kennen: Gudenus soll erpressbar gewesen sein. Ein Vorwurf, der nicht näher ausgeführt wird. Der KURIER hat den Angesprochenen angerufen, – aber Gudenus wehrte sofort ab: „Es ist alles gesagt, jetzt sind die Ermittler am Zug.“

Über Facebook dementierte Gudenus später, dass er ein Lockvogel gewesen sei: „Ich habe nicht böswillig, sondern gutgläubig gehandelt.“



Die Theorie aus dem Strache-Lager eignet sich dafür, den Opfermythos um den gefallenen FPÖ-Chef und Vizekanzler weiter zu befeuern. „Verraten vom besten Freund“ – absichtlich. Eine g’schmackige Geschichte, die vom Kern der Sache, Straches Aussagen auf dem Video, ablenkt.

von Raffaela Lindorfer