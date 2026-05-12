Causa Pilnacek: U-Ausschuss befragt Mord-Ermittler

Haben Polizei und Justiz beim Auffinden der Leiche des Christian Pilnacek professionell und gut gearbeitet - oder geschlampt?

Mit dieser Frage beschäftigt sich auch heute der Untersuchungsausschuss im Parlament. So wird ein Chefinspektor und Mord-Ermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich ins Hohe Haus geladen, danach soll eine Staatsanwältin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) aussagen.