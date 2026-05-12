Causa Pilnacek: U-Ausschuss befragt Mord-Ermittler
Haben Polizei und Justiz beim Auffinden der Leiche des Christian Pilnacek professionell und gut gearbeitet - oder geschlampt?
Mit dieser Frage beschäftigt sich auch heute der Untersuchungsausschuss im Parlament. So wird ein Chefinspektor und Mord-Ermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich ins Hohe Haus geladen, danach soll eine Staatsanwältin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) aussagen.
Schon in früheren Befragungen hatten diverse Polizistinnen und Polizisten ihre Arbeit verteidigt. Die FPÖ, die den U-Ausschuss eingesetzt hat, vermutet politische Einflussnahme auf die Ermittlungen. Ein Thema im U-Ausschuss war vergangene Woche zum Beispiel, dass Beamte Pilnaceks Handy seiner Witwe ausgehändigt hatten. Das hatte mittlerweile eingestellte Ermittlungen der WKStA wegen Amtsmissbrauchs zur Folge. Auch heute wird das Handy wohl wieder Thema.
Der KURIER berichtet live aus dem Parlament, hier geht’s zum Ticker:
Pilnacek-U-Ausschuss, Tag 15
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Angespannter Ermittler
Chefermittler F. ist da, Verfahrensrichterin Christa Edwards belehrt ihn, das heißt: Sie sagt ihm beispielsweise, dass er unter Wahrheitspflicht steht. Der Mann wirkt angespannt, was aber nicht weiter verwunderlich ist: Ihm wird de facto vorgeworfen, seinen Job nicht ordentlich gemacht zu haben - für einen Polizisten, der Morde aufklären soll, der schwerste aller Vorwürfe. F. trägt einen schwarzen Anzug und ein gestärktes weißes Hemd, er ist groß und kräftig.
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Vorwürfe, die nicht mehr gesagt werden dürfen
Der Ermittler, der heute im U-Ausschuss aussagen muss, hat übrigens einen gerichtlichen Erfolg gegen Peter Pilz erstritten. Viele Vorwürfe, die Pilz unter anderem in seinem Buch bzw. auf seiner Plattform geäußert hat, muss er nunmehr unterlassen - sie haben die Arbeit von F. in ein kriminelles Licht gerückt. Alle Details dazu lesen Sie vorab hier.
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Im Auftrag der Witwe
Kai Jan Krainer, Fraktionschef der SPÖ, will den Chefermittler ebenfalls fragen, warum die Smartwatch von ihm und der Polizei anders behandelt worden ist als das Handy. F. Habe offenbar im Auftrag der Witwe ermittelt, nicht im Auftrag der Staatsanwaltschaft.
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Ein pinker Widerspruch
Die Bühne gehört Sophie Wotschke von den Neos will ebenfalls hinterfragen, warum das Mobiltelefon von Christian Pilnacek nicht sichergestellt worden ist. Der Chefermittler, der heute aussagen wird, sei derjenige gewesen, auf den sich alle Polizisten berufen haben, als es darum ging, das Handy NICHT sicherzustellen. Spannend sei zudem, dass der erwähnte Ermittler derjenige gewesen ist, der gesagt hat, dass die Smartwatch keine Gesundheitsdaten enthält. Wotschke widerspricht Hanger: Es gebe sehr wohl Erkenntnisse. Das Innenministerium könne bzw. müsse sich anschauen, was bei den Ermittlungsarbeiten schief gegangen ist, um daraus zu lernen.
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Widerspruch zur Faktenlage
Andreas Hanger, Fraktionschef der ÖVP, ist nun an der Reihe: Er will sich den FPÖ-Volksanwalt Christoph Luisser näher anschauen, der in einer Pressekonferenz absurde Dinge behauptet haben soll. Luisser habe erklärt, es habe keine Hinweise auf einen Suizid Pilnaceks gegeben. „Das widerspricht komplett der Faktenlage“, sagt Hanger. Er hat die Parlamentsdirektion gefragt, was der Untersuchungsausschuss am Tag koste. Hanger hat bislang keine Antwort bekommen, Parlamentspräsident Walter Rosenkranz aber offenbar sehr wohl - zumindest schließt das Hanger aus öffentlichen Berichten. Der ÖVP-Abgeordnete ist überzeugt, man müsse die Kosten eines U-Ausschusses im Verhältnis zum Erkenntnisgewinn sehen. „Alle Sachverhalte, die wir sehen, sind längst bekannt.“ Im Unterschied zu Darmann ist Hanger übrigens überzeugt, dass ordentlich und sorgfältig ermittelt und gearbeitet wurde. Hanger will der Staatsanwältin der WKStA die Frage stellen, warum diese nicht selbst die Beschlagnahmung des Handys angeordnet hat.
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Ermitteln mit Hausverstand
Gernot Darmann von der FPÖ beginnt - und das mit einer Frage an die Öffentlichkeit: „Sollte man sich als Öffentlichkeit nicht erwarten, dass Ermittlungsarbeit von Hausverstand, Verantwortungsbewusstsein und Instinkt geprägt sind?“ Darmann ist offenbar der Ansicht, dass die „kriminalistische Sorgfalt“, wie er sagt, nicht vorhanden war. Chefinspektor F. habe bei der Beweissicherung viel zu erklären, befundet Darmann. So sei nicht erklärbar, warum die Smartwatch ausgewertet wurde, das Handy aber nicht. „Welche der glorreichen Amtshandlungen hat dazu geführt, dass er als Belohnung die Karriereleiter hinaufgezogen wurde.“
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In Erwartung
Schönen Vormittag aus dem Parlament! Wir starten in Kürze, wenn die Abgeordneten abstecken, was sie sich vom heutigen Befragungstag erwarten.
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