U-Ausschuss, Tag 8: Nikbakhsh und Mattura werden befragt

Nina Tomaselli ist am Wort - und die Grünen-Abgeordnete fragt noch einmal "zur Wiederholung", wann S. genau am Fundort war.

20 Minuten nach der Inkenntnissetzung, um kurz vor 9.30 Uhr, sagt diese. Und insofern auch auch kurz vor der Todesfeststellung um 9.35 Uhr.

Aber stimmt das wirklich? Tomaselli weist S. auf einen Aktenvermerk hin, den diese selbst angefertigt habe, wonach sie bereits um 9.05 Uhr anwesend war. S. kann sich nicht mehr genau erinnern. Sie war jedenfalls vor der Gemeindeärztin vor Ort - und sei auch bei der Totenbeschau vor Ort gewesen.

Was die Absperrungen vor Ort betrifft, sei eine Beamtin dafür abgestellt worden, den Fundort zu sichern, sagt. S. Tomaselli weist sie auch hier auf Ungereimtheiten hin - jedenfalls aus ihrer Sicht hätte der Fundort besser abgesichert werden müssen.

Tomaselli erwähnt auch Karin Wurm und Anna P., die am fünften U-Ausschuss-Tag bereits assagten, schon zur Bergung Pilnaceks am Fundort gewesen zu sein - und dort keine Absperrungen gesehen zu haben. Für S. ist das ganz einfach erklärt. "Die waren auch eine der ersten am Fundort", sagt sie.

Nächstes Detail, wieder ein Unschärfe: Wer war aller am Tatort anwesend? Dazu hätte es doch eine Liste gebraucht? Hätte nicht S. als Einsatzleiterin diese führen müssen?