Pilnacek-U-Ausschuss: Warum wollte der Sektionschef ein Haus kaufen?

„Es wird interessant zu sehen, wer als Käufer des Hauses aufgetreten ist,“ so Neos-Abgeordnete Sophie Wotschke. Auch die Frage, woher das Geld dafür gekommen sei, sei spannend – würde aber nicht vier Stunden Befragung brauchen, meint die Abgeordnete. Sie weist darauf hin, dass es deutlich wird, dass in diesem U-Ausschuss viele Befragungen deutlich schneller hätten abgewickelt werden können - und fordert effizienteres Arbeiten.

„Dann hätten wir mehr Zeit, uns Dingen zu widmen, wo politische Einflussnahme durchaus zur Frage steht,“ so Wotschke.

Die Rollenfrage in den Ermittlungen sei für sie nach der gestrigen Befragung auch bei weitem nicht so klar wie für ÖVP-Abgeordneten Hanger. Auch die Frage, welche Verbindung Harald Stefan von der FPÖ zum Hauskauf hatte, sei für sie für eine künftige Befragung „interessant“.