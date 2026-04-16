Pilnacek-U-Ausschuss: Warum wollte der Sektionschef ein Haus kaufen?
Christian Pilnacek hatte Pläne. Der Sektionschef wollte in der Nähe von Rossatz ein Haus kaufen, die dafür nötigen 1,4 Millionen Euro hätte ihm ein Freund, der Unternehmer Wolfgang Rauball, vorübergehend leihen sollen. Zu dem Kauf sollte es nie kommen, Pilnacek starb am 20. Oktober 2023 in der Nähe von Rossatz. Was war im Detail mit dem präsumptiven Verkäufer Christoph Stadlhuber vereinbart? Das soll der einstige Signa-Manager heute im parlamentarischen U-Ausschuss erzählen. Der KURIER berichtet live:
Pilnacek U-Ausschuss, Tag 12
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Eine Frage der Zeit
„Es wird interessant zu sehen, wer als Käufer des Hauses aufgetreten ist,“ so Neos-Abgeordnete Sophie Wotschke. Auch die Frage, woher das Geld dafür gekommen sei, sei spannend – würde aber nicht vier Stunden Befragung brauchen, meint die Abgeordnete. Sie weist darauf hin, dass es deutlich wird, dass in diesem U-Ausschuss viele Befragungen deutlich schneller hätten abgewickelt werden können - und fordert effizienteres Arbeiten.
„Dann hätten wir mehr Zeit, uns Dingen zu widmen, wo politische Einflussnahme durchaus zur Frage steht,“ so Wotschke.
Die Rollenfrage in den Ermittlungen sei für sie nach der gestrigen Befragung auch bei weitem nicht so klar wie für ÖVP-Abgeordneten Hanger. Auch die Frage, welche Verbindung Harald Stefan von der FPÖ zum Hauskauf hatte, sei für sie für eine künftige Befragung „interessant“.
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"Sinnhaftigkeit gegen Null"
"Wenig überraschend habe ich eine andere Einschätzung", setzt ÖVP-Abgeordneter Andreas Hanger fort. Sein Befund ist: "Es wurde gute und professionelle Polizeiarbeit geleistet", die Auskunftsperson gestern habe erläutert, dass die Smartwatch Pilnaceks gründlich ausgewertet worden sei. Hanger sieht den U-Ausschuss mittlerweile "sehr skeptisch, die Sinnhaftigkeit geht gegen Null", denn es sei kein Anzeichen von Fremdverschulden rund um den Tod des Sektionschefs festzustellen.
Warum die Frage nach dem Hauskauf Aufschlüsse zu etwaiger politischer Einflussnahme der Ermittlungen oder zur Qualität der Polizeiarbeit geben soll, erschließe sich ihm nicht, so Hanger. Interessant sei für ihn aber, welche Rolle die FPÖ, genauer gesagt Mandatar Harald Stefan als Treuhänder, in der Transaktion für den Hauskauf gespielt habe. "Woher kamen die 1,4 Mio. Euro, und was wusste die freiheitliche Partei dazu?", so Hanger.
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Beamte, die kopieren
„Was haben wir gelernt?“, fragt Kai Jan Krainer von der SPÖ - und gibt sich selbst die Antwort. Die IT-Abteilung des Bundeskriminalamtes sei kein „Cyber Crime Competence Center“, sondern eher ein „Cyber Crime Copy Center“. Was meint der Abgeordnete damit? Der IT-Forensiker, der gestern im U-Ausschuss war, hat erklärt, dass er nur die Daten der Smartwatch zu sichern und zu kopieren hatte, sie aber nicht interpretieren sollte. Diesbezüglich gibt es Differenzen zwischen dem damaligen Chefermittler und dem IT-Experten. Denn der Chefermittler hat die Uhr den IT-Experten sehr wohl mit dem Auftrag überlassen, diese auch auszuwerten und zu interpretieren - und nicht bloß die Daten zu kopieren bzw. zu sichern.
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"Neue Folge der Pannen-Polizei".
Auch Nina Tomaselli von den Grünen wünscht den Medien einen guten Morgen. Die gestrige Befragung zur Smartwatch Christian Pilnaceks und die "(Nicht)-Auswertung" dieser sei der "Cliffhanger" für den heutigen Tag gewesen.
Sie fasst zusammen: Zwei Monate nach dem Tod Pilnaceks sei die Polizei aktiv geworden, auf einmal habe alles schnell gehen müssen, eine neue Software sei vom Bundeskriminalamt angeschafft worden - diese sei aber "höchstens zur Hälfte zu gebrauchen" gewesen. Sie hätte die Daten nicht vollständig auswerten können.
Sprich: Es seien faktisch falsche Daten aus der Uhr ausgespuckt worden seien, sei der gestrigen Befragung zur entnehmen.
"Ein Symptom, das uns schon diesen ganzen U-Ausschuss begleitet: Bei allen Auskunftspersonen der Polizei will keiner für etwas verantwortlich gewesen sein," so Tomaselli.
Und: "Heute gibt es eine neue Folge der Pannen-Polizei," so Tomaselli.
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"Wahrheit verdient"
Thomas Spalt, Abgeordneter der FPÖ, begrüßt die Medienvertreter:innen. Er gibt einen kurzen Rückblick zum gestrigen Befragungstag, bei dem - so Spalt - ein "unglaublicher Skandal" aufgedeckt worden sei, womit er sich auf die Aussagen des IT-Experten bezieht. Ex-CEO Stadlhuber soll heute nun zu seiner Rolle beim geplanten Hausverkauf befragt werden.
"Die Menschen haben die Wahrheit verdient," so der blaue Abgeordnete. Wir sind gespannt.
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Guten Morgen!
Wir begrüßen Sie aus dem Hohen Haus, es ist Tag 12 im Pilnacek U-Ausschuss. Christoph Stadlhuber wird die erste Auskunftsperson heute sein. Stadlhuber war zwölf Jahre lang Geschäftsführer und Wien-Statthalter der Signa Holding.
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