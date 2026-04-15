Pilnacek-U-Ausschuss: Was Peter Hochegger zur Aufklärung beitragen soll

Am elften Tag des Pilnacek-U-Ausschusses tritt ein alter „Bekannter“ im Parlament auf: Ex-Lobbyist und Kronzeuge Peter Hochegger. Was hat der frühere PR-Berater an Sinnstiftendem zur Causa beizutragen?

Gut einen Monat nachdem Christian Pilnacek in einem Seitenarm der Donau tot aufgefunden wurde, saß Hochegger mit dem Journalisten Michael Nikbakhsh sowie der früheren Mitarbeiterin von Wolfgang Sobotka, Anna P., sowie der Vertrauten Pilnaceks Karin Wurm zusammen und sprach unter anderem über Pilnaceks Laptop. Hochegger, der heute als Nachtportier arbeitet, wurde von Pilnaceks Freund Wolfgang Rauball zu dem Treffen geschickt. Rauball war im Besitz des Laptops und ist zudem jene Person, die Pilnacek für einen möglichen Hauskauf einen Kredit über 1,4 Millionen Euro vorstrecken wollte.

Wie Hochegger das Treffen wahrgenommen und welche Einschätzungen er zu P. und Wurm bzw. zu ihrer Haltung zum Laptop hat, wird ab 10 Uhr im Parlament Thema sein. Der KURIER berichtet hier live: