Pilnacek-U-Ausschuss: Was Peter Hochegger zur Aufklärung beitragen soll
Am elften Tag des Pilnacek-U-Ausschusses tritt ein alter „Bekannter“ im Parlament auf: Ex-Lobbyist und Kronzeuge Peter Hochegger. Was hat der frühere PR-Berater an Sinnstiftendem zur Causa beizutragen?
Gut einen Monat nachdem Christian Pilnacek in einem Seitenarm der Donau tot aufgefunden wurde, saß Hochegger mit dem Journalisten Michael Nikbakhsh sowie der früheren Mitarbeiterin von Wolfgang Sobotka, Anna P., sowie der Vertrauten Pilnaceks Karin Wurm zusammen und sprach unter anderem über Pilnaceks Laptop. Hochegger, der heute als Nachtportier arbeitet, wurde von Pilnaceks Freund Wolfgang Rauball zu dem Treffen geschickt. Rauball war im Besitz des Laptops und ist zudem jene Person, die Pilnacek für einen möglichen Hauskauf einen Kredit über 1,4 Millionen Euro vorstrecken wollte.
Wie Hochegger das Treffen wahrgenommen und welche Einschätzungen er zu P. und Wurm bzw. zu ihrer Haltung zum Laptop hat, wird ab 10 Uhr im Parlament Thema sein. Der KURIER berichtet hier live:
Pilnacek-U-Ausschuss, Tag 11
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Komplizierter Kauf
Sophie Wotschke (Neos) will ergründen, wie genau Christian Pilnacek den Hauskauf abwickeln wollte, von dem in der Causa mehrfach die Rede war. Laut den Akten bzw. offensichtlich vorliegenden Vertragsentwürfen wäre der Kauf über eine komplizierte Kauf-Konstruktion abgewickelt worden. Warum macht man das so?, will Wotschke wissen. Der kolportierte Verkäufer der Immobilie, Signa-Manager Christoph Stadlhuber, ist freilich erst morgen geladen.
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Fehlt die Software?
Spannend wird heute, was der nach Hochegger geladene Polizist zu erzählen hat. Er gehörte zu jenen, die die Smartwatch von Christian Pilnacek ausgewertet und keine relevanten Daten gefunden haben. Das ist insofern bemerkenswert, als die Techniker der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft dann doch relevante Daten auslesen konnten. War die Polizei technisch oder vom Know How her nicht in der Lage, die Daten zu finden? Fehlt im Vergleich zur Justiz die Software? Dies und anderes will unter anderem Antonio Della Rossa (SPÖ) herausfinden, wie er vorab festhält.
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Im Keller
Christian Hafenecker, FPÖ-Fraktionschef im U-Ausschuss, hat mit den Ausführungen von ÖVP-Mann Grüner wenig Freude. Dass Grüner von einer „parlamentarischen Beschäftigungstherapie“ spreche, sei eine „arrogante“ Fehlleistung der zweitgrößten Fraktion im Parlament. Hochegger sei interessant, weil er an einem Kellergespräch (initiiert von Journalist Michael Nikbakhsh) teilgenommen hat, bei dem eine Mitarbeiterin Wolfgang Sobotkas erklärt haben soll, Pilnaceks Laptop müsse verschwinden. Hocheggers Vita sei bekannt, trotz allem sei er gut vernetzt. „Wir wollen einfach einen Einblick haben, was er im Umfeld von Pilnacek mitbekommen hat - zum Beispiel zum geplanten Haus-Kauf in Rossatz.“
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„Wir drehen uns im Kreis“
„Aus meiner Sicht produzieren wir mehr Schlagzeilen als Aufklärung“, sagt ÖVP-Abgeordneter Jakob Grüner vor dem Start der Befragungen. „Wir drehen uns im Kreis.“ Der ÖVP geht es bei Hochegger um die „Cavalluccio“-Runde (benannt nach einem Wiener Innenstadt-Lokal), an der Hochegger teilgenommen hat. Ärgerlich ist für Grüner, dass die Befragungen - im Vergleich zu den Akten - zu keinen wesentlichen neuen Erkenntnissen führen. „Empörungsschlagzeilen“ seien nicht Ziel des Ausschusses, sondern Aufklärung - und die sieht der ÖVP-Mann offenbar nicht.
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Schönen Vormittag!
Wir sind vor Ort, in Bälde gehts los und Peter Hochegger wird - wieder einmal - die innenpolitische Bühne bespielen. Der frühere PR-Berater hat in der Telekom-Causa 2013 wegen Untreue und Geldwäsche eine Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren bekommen, er war voll geständig. Fünfeinhalb Monate musste er ins Gefängnis. In der BUWOG-Affäre hat der Ex-Lobbyist, der sich mittlerweile ein Leben in Brasilien aufgebaut hat, eine Strafe von zwei Jahren bedingt und einem Jahr unbedingt bekommen. Heute geht es um seine Beziehung zu Pilnaceks Freund Wolfgang Rauball, für den Hochegger treuhänderisch an Treffen mit Pilnaceks Vertrauten teilgenommen hat.
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