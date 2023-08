Pflichtmitgliedschaft: AK wehrt sich gegen politische Angriffe

Am Dienstag war bereits SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch der AK beigesprungen. "Warum will man etwas, das gut funktioniert, schwächen? Weil die Arbeiterkammer die Interessen der Arbeitnehmer*innen vertritt, während die FPÖ, wenn sie in Verantwortung ist, nur das Gegenteil macht und Arbeitnehmerinteressen schwächt", meinte er in einer Aussendung.

FPÖ-Mandatarin Dagmar Belakowitsch replizierte, dass Zwangsmitglieder mit Zwangsbeiträgen das "Gagenparadies in den Kammern" finanzieren würden. "Während Arbeitnehmer und ihre Familien unter der Inflation leiden, freut sich die SPÖ-dominierte Arbeiterkammer gleichzeitig über stark steigende Zwangsmitgliedsbeiträge und die daraus folgenden Mehreinnahmen bis 2024 in der Höhe von 100 Millionen Euro. Diese werden aber nicht für die Interessen der Zwangsbeitragszahler verwendet, sondern in Rücklagen geparkt, um sie dann im Wahlkampf für die SPÖ wieder zu verbraten", mutmaßte sie.