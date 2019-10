Peter Pilz deutet Antreten bei Wien-Wahlen an

Neben diesem Dementi deutete Pilz via Facebook ein mögliches Antreten bei der Landtagswahl in Wien an. "Das wird die nächste große Richtungsentscheidung. Und unsere nächste Chance", schrieb der einstige Grüne und Gründer der Liste Jetzt.

Bei der Nationalratswahl verpasste Pilz mit seiner Liste den Wiedereinzug. Er verlautbarte danach, sich eine Karriere als Journalist vorstellen zu können. Nun kündigt sich eine kleine Kurskorrektur an.