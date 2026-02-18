Nach nur wenigen Monaten: Peter L. Eppinger verlässt WKÖ wieder

Österreichweit bekannt wurde Peter L. Eppinger durch seine Moderatoren-Tätigkeit bei Ö3 insbesondere die "Sternstunden" mit Astrologin Gerda Rogers. Vor 9 Jahren wechselt der gebürtige Wiener (Jg. 1975) zur Neuen Volkspartei und Sebastian Kurz.

Eppinger moderiert Parteiveranstaltungen, wird Teil des Kommunikationsteams, kandidiert 2020 bei den Wiener Gemeinde- und Landtagswahlen und wird als Wiener Gemeinderat Kultursprecher der Stadt-ÖVP.

Bei den Landtagswahlen in der Bundeshauptstadt 2025 tritt er nicht mehr an, im September des Vorjahres wird indes bekannt, dass Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer ihn als Kreativdirektor für die Strategieabteilung der Wirtschaftskammer engagiert.

Wie der Standard nun berichtet, wird Eppinger die WKO per Ende Februar wieder verlassen. Der entsprechende Bericht wurde zudem der APA bestätigt. Mahrer trat bekanntlich am 13. November 2025 von allen Ämtern (WKO, Wirtschaftsbund und Oesterreichische Nationalbank) zurück. Grund: Publik gewordenen hohe Gehaltserhöhungen der WKO-Mitarbeiter sowie erhöhte Funktionsentschädigungen für ranghohe Kammer-Funktionäre.