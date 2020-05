Perfektes Wochenende für Eva Glawischnig

Öllinger - auf der Wiener Liste auf dem unsicheren Platz 6 - ging auf der Bundesliste leer aus. Auch der burgenländische Landtags-Mandatar Michel Reimon und Volker Plass von der Grünen Wirtschaft fanden keine Berücksichtigung.

In ihren Wortmeldungen stellte Glawischnig die Themen Korruptionsbekämpfung und Ökologie in den Mittelpunkt. "Uns Grüne kann man nicht kaufen, nur wählen", betonte sie und gab sich stolz, "dass ich noch nicht so alt ausschaue wie die Bundesregierung". Für die Nationalratswahl erhoffte sie das "beste Ergebnis ever", es gelte, eine Koalition der ÖVP mit der FPÖ oder auch dem Team Stronach zu verhindern. Glawischnig forderte einen radikalen Systemwechsel vom Umwelt- über den Bildungs- bis zum Steuerbereich. Die entsprechende ÖVP-Politik müsse man "rückstandslos beseitigen", und auch die SPÖ dürfe nicht geschont werden.

ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch wertete diese Attacken in einer Aussendung als bezeichnend, es herrsche Inhaltsleere bei den Grünen. Ebenso wie BZÖ-Bündnissprecher Rainer Widmann warnte er vor einem Angriff auf die Geldbörsen der Bürger, sollten die Grünen an die Macht gelangen.