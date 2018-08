Pensionssplitting: FPÖ nach türkisem Vorstoß noch zögerlich

Österreichs Pensionistinnen haben im Durchschnitt rund 40 Prozent weniger Geld zur Verfügung als männliche Rentner. Dies mag mehrere Gründe haben. Ein nicht unwesentlicher ist Experten zufolge allerdings der Nachteil, den vor allem Frauen aufgrund der Kinderbetreuung haben. Denn kümmert man sich einige Zeit um den Nachwuchs, so wirkt sich dies negativ auf das eigene Pensionskonto aus.

Zwar gäbe es mit dem sogenannten Pensionssplitting eine Möglichkeit, diese Ungleichheit abzufedern, indem Männer in der ersten Zeit nach der Geburt eines Kindes ihre Pensionsbeiträge (freiwillig) mit ihren Frauen teilen. In Anspruch genommen wird diese Möglichkeit allerdings kaum. Wie eine parlamentarische Anfrage von Neos-Mandatar Gerald Loacker unlängst zutage förderte, wurde die Pension in den vergangenen Jahren nur rund 900 Mal auf diese Weise aufgeteilt.

Die Forderung von ÖVP-Seniorenbund und Neos, dass das Splitting deshalb automatisch zu geschehen habe (sprich: man müsste sich eigens ab- statt wie bisher anmelden), lehnte die dafür zuständige Ministerin Juliane Bogner-Strauß jedoch ab.