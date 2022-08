Pensionskassen hoffen wegen Fachkräftemangels auf mehr Abschlüsse

In Anbetracht des Fachkräftemangels hoffen die heimischen Pensionskassen künftig auf mehr Abschlüsse mit Unternehmen. Denn in Zeiten, wo Arbeitgeber sich um gut ausgebildete Mitarbeiter bemühen müssen, seien Zusatzangebote wie eine betriebliche Vorsorge wesentlich, um die Attraktivität eines Unternehmens zu steigern, so Fachverbandsobmann Andreas Zakostelsky am Dienstag. Bei der Zahl der einzelnen Eigenbeitragszahler könnte jedoch die hohe Inflation zum Hemmschuh werden.

"Jetzt wird den Unternehmen schön langsam bewusst, dass Fachkräftemangel nicht behoben wird indem man klagt 'wir bekommen zu wenig Fachkräfte', sondern indem man etwas tut", sagte Zakostelsky. Eine Möglichkeit, etwas zu tun, sei, einen Pensionskassenvertrag abzuschließen. Der Obmann ist daher zuversichtlich, dass die Zahl der Vertragsabschlüsse mit Unternehmen zunehmen könnte. Aktuell sind rund eine Million Arbeitnehmer Begünstigte einer Pensionskassen-Lösung.