"Grausam": FPÖ attackiert Neos nach Vorstoß zu Pensionserhöhung

Die Neos haben Donnerstagabend aufhorchen lassen. Gegenüber ORF Vorarlberg gab Sozialsprecher Johannes Gasser bekannt, dass die Pinken die Pensionen 2026 unter der gesetzlich vorgesehenen Inflationsrate von 2,7 Prozent anpassen wollen. Zuvor hatten die Seniorenvertreter von ÖVP und SPÖ auf die Einhaltung dieses Wertes gepocht.

Gasser verwies auf die budgetär nach wie vor "angespannte" Situation: "Eine Erhöhung um 2,2 Prozentpunkte statt um 2,7 könnte 400 Millionen an Einsparungen bringen." Das Modell müsse aber sozial treffsicher sein. Die Neos wollen für die Richtsätze der Ausgleichzulagen die volle Inflationsabgeltung, "Luxuspensionen" sollen hingegen gar nicht steigen.

ÖVP wartet auf Schumann

Wie reagieren die Koalitionspartner? Das Sozialministerium von Korinna Schumann (SPÖ) zeigt sich auf Anfrage zurückhaltend: "Wir werden, genauso wie jedes Jahr, in diesem Prozess, die Zahlen abwarten und dann in Verhandlungen mit den Pensionist:innenvertretungen gehen. Klar ist aber, dass wir gerade Menschen mit niedrigen Pensionen – sehr oft Frauen - nicht im Regen stehen lassen können."

Von der ÖVP heißt es, man wolle keine Zahlen über Medien diskutieren. Klar sei: "Die wirtschaftliche und budgetäre Lage verlangt bei den Pensionsanpassungen ein umsichtiges und verantwortungsvolles Handeln." Es liegt nun an Schumann zu Gesprächen einzuladen: "Diesen Gesprächen werden wir nicht vorgreifen und Verhandlungen auch dort führen wo sie hingehören, nämlich am Verhandlungstisch."