Gegen Sparpaket: Pensionistenverband fordert volle Inflationsanpassung

Der SPÖ-nahe Pensionistenverband (PVÖ) macht anlässlich der startenden Budgetverhandlungen im Bund Druck für eine volle Inflationsabgeltung bei den Pensionen - und dies auch auf Länderebene. Mittel der Wahl sind Petitionen, die in den jeweiligen Landtagen eingebracht werden. Neben der Pensionsanpassung thematisieren diese auch unterschiedliche regionale Forderungen, wie PVÖ-Präsidentin Birgit Gerstorfer (SPÖ) am Dienstag bei einer Pressekonferenz erklärte.

Die gemeinsame Klammer der Petitionen sei die Forderung nach einer vollen Inflationsabgeltung und die anhaltende Belastung durch die Teuerung, wie Gerstorfer erklärte. Viele Pensionisten seien durch die gestiegenen Kosten bei Wohnen, Energie und beim täglichen Einkauf stark belastet. Weil sich die Situation in den Ländern aber unterschiedlich darstellt, was etwa die Energiekosten oder den Bereich Wohnen anbelangt, gebe es auch spezifische regionale Forderungen.

Die Pensionisten hätten beim vergangenen Budget durch die nicht volle Anpassung und die Anhebung der Krankenversicherungsbeiträge bereits einen Beitrag über Gebühr geleistet, so Gerstorfer. Daher formuliere man in der Petitionsoffensive auch Finanzierungsalternativen. "Die Gegenfinanzierung ist aus unserer Sicht im Bereich der vermögensbezogenen Steuern zu finden", argumentierte Gerstorfer: "Da geht es um die Frage von Millionärssteuern, Erbschaftssteuern, Körperschaftssteuern, Bankenabgabe und ganz neu eine KI-Steuer, die ja sehr viele Arbeitsplätze in Gefahr bringt."

Neue Einnahmequelle KI-Steuer

Gerstorfer schwebt eine KI-Steuer als Möglichkeit für die Budgetsanierung vor. Konkret soll diese außerordentliche Gewinne, die nachweislich durch den Einsatz von KI generiert werden, treffen, insbesondere dann, wenn dadurch Arbeitsplätze verloren gehen oder ausgelagert werden. Daneben plädiert der Pensionistenverband dafür, die Bankenabgabe zu verlängern. Anders als die Anhebung der KV-Beiträge sei diese nämlich befristet, wie die PVÖ-Präsidentin erinnerte.