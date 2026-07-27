Höheres Pensionsantrittsalter? Für PVÖ-Präsidentin „sozial ungerecht“

Für den Pensionistenverband Österreichs (PVÖ) ist ein höheres Pensionsantrittsalter weiterhin tabu. Das machte dessen Präsidentin Birgit Gerstorfer (SPÖ) am Montag klar, nachdem sich Seniorenbund-Chefin Ingrid Korosec (ÖVP) diesbezüglich offen gezeigt hatte. „Das Pensionsalter an die Lebenserwartung zu koppeln, wäre sozial ungerecht und würde die Realität vieler Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer völlig ausblenden“, so Gerstorfer.

Seniorenbund-Chefin Korosec hatte sich offen für eine Debatte über eine Erhöhung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters zumindest für jene gezeigt, die später anfangen zu arbeiten. Ausschlaggebend sein dürfe aber nicht das Geburtsdatum, sondern die Berufsjahre, argumentierte sie. Dem widerspricht Gerstorfer: „Länger zu leben bedeutet nicht automatisch, auch länger gesund und voll belastbar arbeiten zu können.“

Besonders deutlich zeige sich das Problem am Arbeitsmarkt, wo im Juni rund 120.000 Menschen ab 50 Jahren arbeitslos oder in Schulung gewesen seien.