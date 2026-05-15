Parteifinanzen: KPÖ droht Strafe wegen verspäteter RH-Meldung

Der KPÖ drohen Strafen wegen der verspäteten Vorlage ihres Rechenschaftsberichts und einer zu spät gemeldeten Spende. Erstmals seit 2014 hat die Kommunistische Partei für das Jahr 2023 wieder einen Rechenschaftsbericht vorgelegt. Dieser sei aber zu spät eingelangt, bemängelt der Rechnungshof. Zudem sei eine Zuwendung aus einer Verlassenschaft nicht als Spende gemeldet worden, weshalb nun eine Mitteilung an den Unabhängigen Parteien-Transparenz-Senat (UPTS) ergeht.

Zwischen 2015 und 2022 hatte die KPÖ gar keine Rechenschaftsberichte vorgelegt, obwohl dies auch damals bereits gesetzlich vorgeschrieben war, wenn auch keine Sanktionen drohten. Seit 2023 drohen Parteien, die im Nationalrat, EU-Parlament oder einem Landtag vertreten sind, gemäß Parteiengesetz Strafzahlungen, wenn sie der Rechenschaftspflicht nicht nachkommen. Daher hat die in zwei Landtagen vertretene KPÖ wie angekündigt für 2023 erstmals wieder einen Rechenschaftsbericht vorgelegt, allerdings nicht wie vorgeschrieben nach der maximal zulässigen Fristerstreckung bis 30. Dezember 2024, sondern erst am 16. Jänner 2025, beanstandet der Rechnungshof. Für den Verstoß gegen das Parteiengesetz droht eine Geldbuße von bis zu 50.000 Euro.