Parlament-Budgetdienst glaubt nicht an Erreichung des Defizit-Ziels

Der Budgetdienst des Parlaments hat das Doppelbudget 2027/28 analysiert und kommt zum Schluss, dass das geplante Defizitziel wackelt. Der Zielpfad sieht für 2028 ein Maastricht-Defizit von drei Prozent des BIP vor. Mit den geplanten Maßnahmen werde dieses unter den aktuellen makroökonomischen Annahmen jedoch nicht erreicht, lautet die am Donnerstag veröffentlichte Einschätzung. Zudem werde die Schuldenquote bis 2031 trotz rückläufiger Defizite auf 85 Prozent des BIP steigen.

Die Erreichung der Ziele sei „aus mehreren Gründen mit einer hohen Unsicherheit behaftet“ und weise eine „Reihe von Risiken“ auf, heißt es. Etwa sei die Wirtschaftslage weiterhin volatil. Zudem sieht der Budgetdienst die Steuerschätzung des Finanzministeriums - vor allem ab 2028 - als optimistisch. Darüber hinaus könnte der EU-Beitrag, der vom Finanzministerium im Zeitraum 2027 bis 2031 als konstant angenommen wird, mit dem neuen mehrjährigen Finanzrahmen ab 2028 steigen. Auch sei in der aktuellen Budgetplanung der Aufbauplan ÖBH2032+ des Österreichischen Bundesheeres nur teilweise berücksichtigt. Wesentliche weitere sich in Diskussion befindliche Beschaffungen (z. B. Nachbeschaffung der Eurofighter, Luftabwehrsysteme für große Reichweite) seien nicht berücksichtigt, wie der Budgetdienst anmerkt.