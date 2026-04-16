Ott-Prozess: Neue Ermittlungen mit potenziell tausenden Betroffenen

Ehe am Montag am Wiener Landesgericht der Spionage-Prozess gegen den früheren BVT-Chefinspektor Egisto Ott fortgesetzt wird, haben sich die Strafverfolgungsbehörden zu einem ungewöhnlichen Schritt entschieden. Über die Ediktsdatei der Justiz wurden 36.368 Bedienstete des Innenministeriums, die am Stichtag 1. Februar 2018 ihren Dienst versahen, von einem neuen Ermittlungsstrang gegen Ott informiert. Der Vorwurf der Verletzung der Geheimhaltungspflicht steht im Raum.

Ott wird von der Staatsanwaltschaft Wien verdächtigt, am 4. März 2020 das elektronische Gesamtpersonalverzeichnis des Innenministeriums weitergegeben zu haben, bei dem es sich aus Sicht der Anklagebehörde um ein nicht allgemein zugängliches und der Geheimhaltung unterliegendes Dokument handelt. Es umfasste personenbezogene sowie dienst- und besoldungsrechtliche Daten von allen 36.368 Bediensteten des Innenministeriums. Diese wurden nun auf Veranlassung der Oberstaatsanwaltschaft (OStA) Wien über die online abrufbare Ediktsdatei von dem "Datenleck" und der Verdachtslage verständigt. Zugleich wurden sie über ihre Opferrechte belehrt und informiert, dass sie sich dem Ermittlungsverfahren als Privatbeteiligte anschließen können. OStA befürchtete "Lähmung der Justiz" Dieser Schritt sei zwar außergewöhnlich, aber im Sinn des § 83 Ziffer 5 StPO eine zulässige Form der Zustellung, erklärte OStA-Sprecher Wolfgang Wohlmuth am Donnerstag auf APA-Anfrage. "Es wäre unverhältnismäßig, 36.368 Personen schriftlich zu verständigen. Das würde die Justiz lähmen", sagte Wohlmuth.

Vorangegangen waren Recherchen des "Falter", der im Zusammenhang mit dem "Datenleck" von "einem der schwerwiegendsten Datenschutzvorfälle in der Geschichte der Republik Österreich" schreibt. Es sei nicht auszuschließen, dass die sensiblen Daten "über politische und nachrichtendienstliche Netzwerke" sogar beim russischen Geheimdienst gelandet sein könnten, nimmt der "Falter" an. Ermittler des Bundeskriminalamts hatten im September 2021 bei einer Hausdurchsuchung beim ehemaligen FPÖ-Nationalratsabgeordneten Hans-Jörg Jenewein einen USB-Stick mit dem elektronischen Gesamtpersonalverzeichnis des Innenministeriums sichergestellt. Jenewein behauptete, die Daten wären ihm anonym zugespielt worden.