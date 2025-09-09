747.000 sahen letztes ORF-Sommergespräch mit Herbert Kickl

FPÖ-Chef Herbert Kickl steht der größten im Parlament vertretenen Partei vor und hat auch bei den TV-Quoten den ersten Platz sicher. Im Rahmen der gestern zu Ende gegangenen ORF-Sommergespräche mit Klaus Webhofer ist jenes mit dem FPÖ-Chef das erfolgreichste.

Im Schnitt sahen 706.000 Menschen auf ORF2 zu, als Kickl Rede und Antwort stand. Das entspricht einem Marktanteil von 29 Prozent.