747.000 sahen letztes ORF-Sommergespräch mit Herbert Kickl

ORF SOMMERGESPRÄCH: WEBHOFER / KICKL
Die Sommergespräche sind zu Ende gegangen. Die meistgesehene Sendung ist jene mit dem FPÖ-Chef gewesen. Das geringste Interesse zog die Grünen-Chefin auf sich.
09.09.25, 13:42
FPÖ-Chef Herbert Kickl steht der größten im Parlament vertretenen Partei vor und hat auch bei den TV-Quoten den ersten Platz sicher. Im Rahmen der gestern zu Ende gegangenen ORF-Sommergespräche mit Klaus Webhofer ist jenes mit dem FPÖ-Chef das erfolgreichste.

Im Schnitt sahen 706.000 Menschen auf ORF2 zu, als Kickl Rede und Antwort stand. Das entspricht einem Marktanteil von 29 Prozent.

ÖVP- und Regierungschef Christian Stocker ist gemäß Zuseherinteresse auf dem zweiten Platz. Durchschnittlich 531.000 Menschen waren bei seinem Sommergespräch dabei. Das Entspricht wiederum einem Marktanteil von 23  Prozent.

ORF SOMMERGESPRÄCH: WEBHOFER / STOCKER

Christian Stocker und Klaus Webhofer.

Auf dem quotentechnisch dritten Platz liegt SPÖ-Chef und Vizekanzler Andreas Babler, dessen Sommergespräch 470.000 Menschen mitverfolgten. (Marktanteil: 20 Prozent)

Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger sahen durchschnittlich 463.000 Menschen im Gespräch mit Webhofer. (Marktanteil: 20 Prozent).

Klaus Webhofer im Gespräch mit SPÖ-Chef Andreas Babler.

Gleichsam Schlusslicht im Rahmen der Sommergespräche ist die Chefin der kleinsten im Parlament vertretene Partei - der Grünen.

450.000 Zuseher bescheren Grünen-Chefin Leonore Gewessler den fünften Platz im Quoten-Ranking. (21 Prozent)

