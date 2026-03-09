"Gravierende Vorwürfe": Politik begrüßt Weißmanns Rücktritt

Mit sofortiger Wirkung ist Roland Weißmann am Sonntag als ORF-Generaldirektor zurückgetreten. Eine Frau soll ihm "unangemessenes Verhalten" im Jahr 2022 vorgeworfen haben, zu Beginn seiner Amtszeit als ORF-Chef. Weißmann bestreitet die Vorwürfe.

Als erste Parlamentspartei meldeten sich am Montag die Neos zu Wort. Die Beurteilung solcher Vorwürfe würde den vorgesehenen Stellen, nicht der Politik obliegen, so Generalsekretär Douglas Hoyos via Aussendung. "Die Politik hat daher dafür zu sorgen, dass bei der Bestellung des neuen ORF-Generaldirektors beziehungsweise der neuen Generaldirektorin ein transparentes, professionelles und objektives Verfahren gewährleistet ist."

Laut Regierungsprogramm will Türkis-Rot-Pink die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit des ORF stärken und diesen entpolitisieren. Konkrete Konzepte der Neos lägen am Tisch, sagt Hoyos. Etwa die Auflösung des Stiftungsrates "und seiner politischen Freundeskreise", der durch einen "unabhängigen Aufsichtsrat" ersetzt werden sollte.