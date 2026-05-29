Markus Breitenecker im Anzug ist immer noch ein ungewohntes Bild. Als ProSiebenSat.1Puls4-Chef war er Jahrzehnte mit Hoodie und Werbeaufschrift für seine Sender und die Plattform Joyn unterwegs. Für seine Bewerbung zum ORF-Generaldirektor hat er schon mal sein Äußeres verändert – und das soll aus seiner Sicht so bleiben. Denn „ich gehe davon aus, dass ich sehr gute Chance habe und eine Mehrheit im Stiftungsrat bekomme“, sagte Breitenecker am Freitag bei einer Pressekonferenz. Möglich machen soll das sein 144 Seiten dickes Bewerbungskonzept (plus Anhang) mit dem Titel ein „Ein souveräner ORF. Vom Marktführer zum Marktmotor“. Ziel dessen ist ein kooperativer Medienstandort, damit Österreich nicht von der elektronischen Landkarte verschwindet.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/HANS KLAUS TECHT / HANS KLAUS TECHT "Sehr gute Chancen": Markus Breitenecker will nach Jahrzehnten im Privatsenderbereich am 11. Juni ORF-Generaldirektor werden.

Parteien sollten schweigen Konkret zur Bewerbung entschieden habe er sich, als er die Ausschreibungskriterien gelesen habe. Die würden „sehr gut zu meinem Lebenslauf und Track Record (Erfolgsbilanz, Anm.) passen.“ Zuletzt war der Wiener fast zwei Jahre in der Konzernführung von ProSiebenSat.1 – das nennt man Flughöhe. Der 57-Jährige räumte ein, dass er viele Gespräche mit Stakeholdern geführt hat und führt. Aber: „Der Bundeskanzler hat kein Vorschlagsrecht“ und „die Parteien haben nichts mitzureden“, meinte Breitenecker. „Das müssten wir jetzt hoffentlich gelernt haben, dass die unabhängigen Stiftungsräte das entscheiden und Zurufe von der Politik oder von Parteien nicht nur nicht förderlich sind, sondern nach dem neuen ,Europäischen Media Freedom Act’ schlicht rechtswidrig wären.“ Dass Zurufe nicht förderlich sind, davon kann Clemens Pig ein Lied singen. Dem angesehenen APA-CEO und Unternehmensgründer hat die ÖVP mit gut gemeinten Äußerungen schon da und dort die Politpunze verpasst. Retten könnte ihn schlicht seine bisher erfolgreiche Karriere. Lachender Dritter könnte Streaming-Experte Johannes Larcher sein.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/ROLAND SCHLAGER / ROLAND SCHLAGER Tritt auch zur ORF-Wahl an: Clemens Pig

So ein Parteien-Verhalten ist aber vor allem eine Einladung – die neue EU-Gesetzgebung erhöht das Klagsrisiko drastisch. Es verlangt ein transparentes, offenes, wirksames und nichtdiskriminierendes Bestellungsverfahren. Österreich ist das erste Land, in dem das umgesetzt wird. Es gibt also keine Präzedenzfälle oder Judikatur dazu.