Parteien sollen Verbindungen zur Tabakindustrie offenlegen

Die Offenlegung ihrer Verbindungen zur Tabakindustrie fordern Gesundheitsexperten in einem offenen Brief von Regierung und Parlamentsparteien. Anlass ist ein profil-Bericht wonach das von Nationalbank-Vizepräsidentin Barbara Kolm geleitete "Austrian Economics Center" Spenden von zwei Tabakkonzernen erhalten habe. Von der FPÖ war Kolm in den Gesundheitsausschuss zu "Don't Smoke" geladen worden.

Die Entwicklung der österreichischen Tabakpolitik sei "ausgesprochen ungewöhnlich", heißt es in dem Schreiben. In den vergangenen Jahrzehnten konnten demnach alle OECD Länder, von denen Daten vorhanden sind, ihren Anteil an Rauchern reduzieren. Nur in Österreich wird heute sogar häufiger geraucht als noch in den 1970er-Jahren, kritisierten die Gesundheitsexperten. Unterzeichnet ist das Papier von zahlreichen Medizinern und im Gesundheitswesen Tätigen.