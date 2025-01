ÖVP und FPÖ in Kärnten im Clinch wegen Kosten der Volksbefragung

Im Klagenfurter Landhaus weht derzeit ein heftiger Wind. Ausgelöst hat diesen die Volksbefragung vom vergangenen Sonntag zur Zukunft der Windkraft in Kärnten, nicht so sehr wegen des Ergebnisses, das alles andere als eindeutig war, sondern wegen der Kosten.

Die Volksbefragung kostet die Steuerzahler rund 1,2 Millionen Euro. In der Sitzung der Landesregierung am Dienstag waren diese Thema. Etwa 641.000 Euro an Kostenersatz (plus 100.000 Euro an Papierkosten) wurden für die Gemeinden beschlossen, sagte Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber (ÖVP). Aber: „So sehr ich die Werkzeuge der direkten Demokratie auch schätze, muss man angesichts des knappen Ergebnisses festhalten: Über eine Million Euro wurde ausgegeben, und trotzdem hat man kein eindeutiges Stimmungsbild erhalten“, meinte Gruber nach der Sitzung.