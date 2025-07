Bäder, Bargeld, Bürgernähe: Wie Politiker die Sommerpause nutzen

Wenn im Sommer der offizielle Polit-Betrieb ruht, nutzen dies die Spitzen der Parteien, um möglichst bürgernah durch die Bundesländer zu touren. So auch heuer.

„Das Richtige tun. Für Österreich“, lautet das Motto der ÖVP-Sommertour, die das türkise Regierungsteam durch alle 39 Wahlkreise führt. Der Auftakt war bereits am 2. Mai. Zuletzt war Parteichef Christian Stocker in Niederösterreich Süd unterwegs, am 30. Juli steht Kärnten auf dem Plan.