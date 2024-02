Gegen FPÖ-Kanzler Kickl: Was hinter der Sehnsucht nach Türkis-Rot steckt

Große Koalitionen – also Regierungen von SPÖ und ÖVP – gibt es in Österreich seit Figl (ÖVP) und Schärf (SPÖ). Kamen SPÖ und ÖVP in der Regierung Raab III (1959-60) auf.

89% der Stimmen: So kämen SPÖ und ÖVP derzeit laut Umfragen auf unter 50% und wären damit auf einen dritten Regierungspartner angewiesen.

In den Ländern gibt es derzeit SPÖ-ÖVP- respektive ÖVP-SPÖ-Koalitionen in Kärnten, Tirol und der Steiermark.