Mehr Geld und ein gratis Klimaticket für Zivil- und Präsenzdiener

Verteidigungsministerin Tanner betonte, dass die Anpassung angesichts der angespannten wirtschaftlichen Situation und in Hinblick auf die Attraktivierung des Grundwehrdienstes ein wichtiger und notwendiger Schritt sei. Plakolm, die als Staatssekretärin unter anderem für den Zivildienst zuständig ist, sah ein schönes Zeichen darin, dass man dem Dank für den unschätzbaren Beitrag der Zivildiener mit einem Plus am Konto Nachdruck verleihen könne.

➤ Mehr lesen: Plakolm: „Den Zivildienst für die Pflegeberufe anrechnen“