Volkspartei startet "Null Toleranz"-Kampagne zu Abschiebungen

Vor dem Hintergrund von Straftäter-Abschiebebemühungen Richtung Syrien und Afghanistan startet die ÖVP eine Kampagne unter dem Motto "Null Toleranz". Dies solle für jene gelten, "die unsere freie Gesellschaft ablehnen", wie in einer Presseaussendung betont wurde. Geworben wird auf Social Media und auf einer eigenen Kampagnenwebsite.

Vertreten sind dabei die Köpfe der Minister Gerhard Karner (Inneres) und Claudia Plakolm (Integration) sowie von Bundeskanzler Christian Stocker. "Zeichen setzen. Gegen falsche Toleranz, für Österreich" oder "Verurteilte abschieben.