Inland

Volkspartei startet "Null Toleranz"-Kampagne zu Abschiebungen

Kanzleramtsministerin und Innenminister
Kanzler Christian Stocker, Innenminister Gerhard Karner und Kanzleramtsministerin Claudia Plakolm wollen Zeichen setzen.
26.09.25, 10:52
Kommentare

Vor dem Hintergrund von Straftäter-Abschiebebemühungen Richtung Syrien und Afghanistan startet die ÖVP eine Kampagne unter dem Motto "Null Toleranz". Dies solle für jene gelten, "die unsere freie Gesellschaft ablehnen", wie in einer Presseaussendung betont wurde. Geworben wird auf Social Media und auf einer eigenen Kampagnenwebsite.

Die Not der Anreiz-Regierung

Vertreten sind dabei die Köpfe der Minister Gerhard Karner (Inneres) und Claudia Plakolm (Integration) sowie von Bundeskanzler Christian Stocker. "Zeichen setzen. Gegen falsche Toleranz, für Österreich" oder "Verurteilte abschieben. 

Alle Details: Wie die Regierung für Wachstum und niedrigere Preise sorgen will

Auch nach Afghanistan", lauten dabei einige der Slogans. "Für die Volkspartei hat die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher mehr Wert als der Schutz von Mördern und Vergewaltigern aus Syrien oder Afghanistan", ließ Generalsekretär Nico Marchetti dazu wissen.

(Agenturen)  | 

Kommentare