Die ÖVP arbeitet sich weiter an FPÖ-Chef Herbert Kickl ab. Am Donnerstag lud die Volkspartei zu einer Pressekonferenz mit dem Titel "Was ist Kickls Unterschrift eigentlich wert?", um dem FPÖ-Chef fehlende Glaubwürdigkeit zu attestieren. Einerseits, was die nach Ansicht der ÖVP in den blau-schwarzen Verhandlungen paktierte Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge für Pensionisten anbelangt, andererseits das nicht eingelöste Versprechen eines Corona-Untersuchungsausschusses.