Österreich schiebt erstmals wieder Straftäter nach Afghanistan ab

Nach Syrien und Somalia ist nun auch Afghanistan wieder Ziel von Abschiebungen aus Österreich. Ein hierzulande unter anderem wegen eines schweren Sexualdelikts verurteilter Mann wurde heute früh nach Kabul überstellt. Es ist die erste Abschiebung von Österreich nach Afghanistan, seit die radikal-islamischen Taliban im Jahr 2021 dort wieder die Macht übernommen haben.

Für einiges Aufsehen hatte gesorgt, als eine österreichische Delegation Anfang des Jahres nach Kabul gereist war, um dort auf administrativer Ebene die Möglichkeit von Abschiebungen zu diskutieren. Im September dieses Jahres waren dann Vertreter des Regimes in Wien, um die Durchführung von Abschiebungen zu koordinieren. Danach wurde bekannt, dass 30 Personen von einer Außerlandesbringung nach Afghanistan betroffen sein könnten.