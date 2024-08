Ein Plus gab es in allen Bundesländern - außer Burgenland und Wien

3.244 Personen wurden nach mindestens sechsjährigem Wohnsitz in Österreich und aus besonders berücksichtigungswürdigen Gründen eingebürgert. Das können beispielsweise nachhaltige Integration und/oder nachgewiesene Deutschkenntnisse sein.

Ein Plus gab es in fast allen Bundesländern. Lediglich im Burgenland und in Wien wurden etwas weniger Einbürgerungen als im ersten Halbjahr 2023 verzeichnet.