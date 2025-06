Österreich plant heute erste Abschiebung nach Syrien

Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) habe einen entsprechenden Flug organisiert , berichtet das Ö1-Morgenjournal. Der Mann befand sich zuletzt in Schubhaft. Er hat versucht, gerichtlich dagegen vorzugehen - erfolglos.

Ein syrischer Staatsbürger , der in Österreich mehrere Straftaten begangen und dafür für mehrere Jahre im Gefängnis gesessen ist, soll heute, Montag, nach Syrien abgeschoben werden.

Angesichts der volatilen Situation in Syrien nach dem Sturz des Assad-Regimes sei das "kritikwürdig".

Die Abschiebung scheint im Einklang mit österreichischem und europäischem Recht zu stehen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hätte keinen Stopp für die Abschiebung verordnet, so Lukas Gahleitner-Gertz, Jurist und Sprecher der Asylkoordination Österreich, gegenüber dem ORF Morgenjournal.

Aus dem Innenministerium wurde die geplante Abschiebung gegenüber dem ORF weder bestätigt, noch dementiert. Es wäre der erste syrische Staatsbürger seit mindestens zehn Jahren, der in sein Heimatland abgeschoben werden soll. Österreich wäre damit eines von wenigen EU-Ländern, die überhaupt nach Syrien abschieben.

"Menschenrechte sind kein Schönheitswettbewerb"

Syrien gilt nach wie vor als nicht sicheres Herkunftsland, kritisiert Gahleitner-Gertz: Die Situation in Syrien sei so "unübersichtlich", dass es direkte Auswirkungen von syrischen Staatsbürgern auf Asylverfahren in Österreich gegeben habe. "Hier wurden sämtliche Asylverfahren ausgesetzt."

Man könne derzeit nicht abschätzen, was dem Mann in Syrien drohe, ob er festgenommen oder gefoltert werde.

Sollte die Abschiebung heute nicht stattfinden, bleibt der Mann wohl weiter in Schubhaft. Syrien müsste dann ein neues Heimreisezertifikat ausstellen.