ÖH-Wahl: Rot-grüne Zweierkoalition in den kommenden zwei Jahren

Die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) wird erstmals seit langem wieder von einer Zweierkoalition geführt. An der Spitze der Koalition aus Verband Sozialistischer Student_innen (VSStÖ) und Grünen und Alternativen Student_innen (GRAS) steht VSStÖ-Spitzenkandidatin Selina Wienerroither. Bei der konstituierenden Sitzung an der Technischen Uni (TU) Wien soll sie am heutigen Freitag zur Vorsitzenden gewählt werden. Wienerroither wird in der ersten Hälfte der am 1. Juli beginnenden zweijährigen Amtsperiode den ÖH-Vorsitz übernehmen, GRAS-Vertreterin Viktoria Kudrna die Rolle der ersten Stellvertreterin. Nach einem Jahr wird dann getauscht. Zweiter Stellvertreter soll über die gesamten zwei Jahre Umut Can Ovat werden.

Dreierkoalition In den vergangenen zwei Jahren stand der ÖH eine Koalition aus VSStÖ, GRAS und Kommunistischem StudentInnenverband - Linke Liste (KSV-LiLi) vor. Vorsitzende war zuletzt Sarah Rossmann von der GRAS. In ihrem Koalitionsvertrag für die Jahre 2025 bis 2027 haben sich VSStÖ und GRAS vorgenommen, für einen freien und offenen Hochschulzugang und gegen Ungerechtigkeiten, Barrieren und jede Form von Diskriminierung im Hochschulbetrieb zu kämpfen. Außerdem soll die ÖH "weiterhin eine starke Stimme im Kampf für klimaneutrale Hochschulen bleiben". Ihr politisches Selbstverständnis definiert die neue Koalition als demokratisch, progressiv, solidarisch, queerfeministisch, antikapitalistisch, antirassistisch und antifaschistisch.

Gegen Knock-Out, für mehr Wahlbeteiligung An konkreten Projekten plant die neue ÖH-Spitze etwa eine Informationskampagne zur Studienbeihilfe, nehmen doch derzeit gerade einmal 12 Prozent der Studierenden diese Unterstützung in Anspruch. In Kooperation mit der Arbeitnehmervertretung sollen außerdem in ganz Österreich temporär Ansprechstellen für Studierende eingerichtet werden, die Fragen zum Arbeitsrecht haben. Politisch will sich die neue Koalition u.a. für eine Studieneingangs- und Orientierungsphase ohne Knock-Out-Prüfungen einsetzen, an der ÖH soll eine Beratungsstelle gegen Rassismus eingerichtet werden und von der Bundesregierung will man einen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus an den Hochschulen einfordern. Thema bleibt auch für diese Koalition die Steigerung der Wahlbeteiligung, zuletzt haben nur 22 Prozent ihre Stimme abgegeben.