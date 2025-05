Und ist das System der Hochschulvertretung in der bisherigen Form noch zeitgemäß – oder muss es reformiert werden? Eine Analyse in vier Thesen .

1. Geringe Wahlbeteiligung – wackelige Legitimität? ÖH-Kandidatinnen werben vor der Universität Wien mit dem Slogan „Deine Stimme zählt“ für die Teilnahme an der ÖH-Wahl – dennoch blieb die Beteiligung mit gut 22 Prozent sehr niedrig. Die ÖH wird zwar alle zwei Jahre direkt von allen Studierenden gewählt und sollte eigentlich das Sprachrohr aller Studierenden sein. Doch in der Praxis nehmen nur wenige dieses Wahlrecht wahr.

Bei der ÖH-Wahl 2025 stimmten 81.582 Studierende ab – rund 10.000 mehr als 2023 – was die Beteiligung auf 22,1 Prozent anhob. Diese leichte Steigerung ließ die scheidende ÖH-Vorsitzende dennoch von einem „starken Zeichen“ sprechen. Historisch bleibt die Quote aber bescheiden: In den 1950er- und 60er-Jahren mobilisierte die ÖH-Wahl noch weit über die Hälfte der Studierenden (1955 etwa 62 Prozent). Seit den 1990ern pendelt die Beteiligung um die 25–30 Prozent, Tendenz sinkend. 2021 lag sie pandemiebedingt gar bei nur 15,7 Prozent.

© APA/TOBIAS STEINMAURER Spitzenkandidatin Viktoria Kudrna (GRAS) und stv. ÖH-Vorsitzende Sarah Rossmann (GRAS)

Viele Studierende scheinen der Wahl fernzubleiben, weil diese außerhalb der studentischen Öffentlichkeit kaum präsent ist. Die Konsequenz ist ein Legitimationsproblem: Beobachter interpretierten schon die Beteiligung von 24–25 Prozent in früheren Jahren als Desinteresse und De-facto-Entzug des Vertretungsmandats durch die Studierenden selbst. Zwar bleibt die ÖH rechtlich die anerkannte Interessenvertretung aller ordentlichen Studierenden – die Mitgliedschaft ist gesetzlich verpflichtend – doch eine so niedrige Wahlbeteiligung ist schlicht und ergreifend kein Ruhmesblatt. 2. Die ÖH zwischen Uni-Autonomie und großer Politik An österreichischen Hochschulen gilt seit gut 20 Jahren weitgehende Universitätsautonomie. Entscheidungen über Budget, Professuren oder Studienangebote liegen bei den Universitätsleitungen – die ÖH hat hier nur indirekt Einfluss. Tatsächlich wurde mit dem Universitätsgesetz 2002 die zuvor geltende Mitbestimmung der Studierenden in vielen Gremien drastisch beschnitten, damals gab es immens große Studentenproteste in allen großen Universitätsstädten. Vor 2002 hatten Studentenvertreter dank Drittelparität in Instituten und Senaten eine gewichtige Stimme; diese Position der Mitentscheidung fiel der Hochschulreform zum Opfer. In der Folge fehlt der ÖH heute ein direkter Hebel, um hochschulpolitische Weichenstellungen mitzubestimmen. Sie kann Anliegen vorbringen und Protest organisieren – etwa gegen Studiengebühren oder für bessere Studienbedingungen –, doch formelle Macht ausüben kann sie kaum mehr.

Auch in sozialen Fragen (Teuerungsausgleich, Wohnkostenzuschüsse) oder bei studienrechtlichen Themen meldet sich die ÖH regelmäßig zu Wort. Allerdings ist ihr Einfluss auf Entscheidungen der Bundespolitik begrenzt – ob ihre Forderungen umgesetzt werden, hängt also vom Goodwill der Regierung ab. Im Vergleich zu anderen Interessenvertretungen – etwa Arbeiterkammer oder Wirtschaftskammer – wird die ÖH von der “großen” Politik weniger als Verhandlungspartner auf Augenhöhe behandelt. Dabei wäre ein starkes Mandat der Studierendenvertretung durchaus wünschenswert: Warum sollte die ÖH nicht ebenso regelmäßig Ansprechpartner der Politik sein? 3. Service statt Politik Angesichts der begrenzten politischen Wirksamkeit hat sich ein Schwerpunkt der ÖH-Arbeit verlagert: Service und Beratung für Studierende. Tatsächlich begegnen viele Studierende ihrer Vertretung vor allem als praktische Helferin im Uni-Alltag. In den Fakultäts- und Studienvertretungen werden ÖH-Vertreter häufig primär als Serviceleister wahrgenommen – sei es bei der Hilfe in Studienfragen oder dem Organisieren günstiger Angebote. Die ÖH unterhält ein breites Netz an Beratungsstellen: von der Sozialberatung (etwa zu Beihilfen, Wohnen, Studienfinanzierung) über Rechtsberatung (z.B. bei Prüfungsproblemen oder Mietfragen) bis hin zu psychologischer Beratung und Karriere-Infos. In finanziellen Notlagen können Studierende Unterstützung aus ÖH-Fonds erhalten – etwa einen einmaligen Zuschuss aus dem Sozialfonds. Ein zuletzt bekanntes Beispiel für den Servicecharakter ist auch das „Mensen-Pickerl“ (Mensa-Bonus): gegen Vorweis des ÖH-Ausweises gibt es in vielen Unimensen einen Zuschuss zum Essen.

