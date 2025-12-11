OECD-Bericht bemängelt lange Wartezeiten und hohe private Gesundheitsausgaben

Ein aktueller Bericht der OECD zu Gesundheitsreformtrends in der EU war für Gesundheitsministerin Korinna Schumann und Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (beide SPÖ) am Donnerstag Anlass, Verbesserungen in der Versorgung in Aussicht zu stellen. Wie schon "Gesundheit auf einen Blick" im November weist auch der nunmehrige Bericht dem heimischen System eine gute Versorgung, aber lange Wartezeiten und hohe Privatkosten aus.

Aus dem "Country Health Profile Austria 2025" der OECD geht hervor, dass Österreich mit 4.901 Euro (Stand 2023) die zweithöchsten Pro-Kopf-Gesundheitsausgaben in der EU hat, wovon allerdings nur 76,6 Prozent von der öffentlichen Hand getragen werden, während es unionsweit 80 Prozent sind. Auf private Zusatzversicherungen entfallen 7 Prozent der Ausgaben. Die OECD sieht hier Anlass zur Sorge wegen einer Zweiklassenmedizin, wenn sich die Patienten zwischen langen Wartezeiten oder höheren Eigenkosten für eine schnellere Behandlung entscheiden müssen.

Warnung vor Zwei-Klassen-Medizin

Schumann wertete den Bericht als Befund über den Zustand des Gesundheitssystems, wie es die Regierung im März übernommen hat. Diesen wolle man aber nicht akzeptieren, meinte sie in einer schriftlichen Mitteilung. Königsberger-Ludwig gab ein Bekenntnis zur Weiterentwicklung des Systems ab, etwa durch mehr Digitalisierung und den Ausbau der Prävention. Beide erinnerten an die Reformpartnerschaft Gesundheit, in der Bund, Länder und Sozialversicherung strukturelle Reformen entwickeln sollen. Auf die Frage, ob dabei die Verantwortung für die Spitäler zentral an den Bund gehen soll, wie zuletzt wiederholt gefordert, gingen sie nicht ein.