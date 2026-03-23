ÖVP Oberösterreich: Hattmannsdorfer folgt auf Wöginger

Jetzt ist es offiziell: Statt Klubobmann August Wöginger wird Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer auf dem Landesparteitag der ÖVP Oberösterreich als ein Stellvertreter des Landesparteichefs zur Wahl antreten. Der Landesparteivorstand und die Landesparteikonferenz haben am Montag, einen Monat vor dem ordentlichen Parteitag am 24. April in Linz, die personellen Weichen gestellt und den Wahlvorschlag für die Parteispitze beschlossen.

Erste politische Konsequenz

Wöginger, der sich derzeit in Linz vor Gericht wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs verantworten muss, war seit 2017 Vize von Landesparteichef Landeshauptmann Thomas Stelzer, der von den Gremien erneut für die Parteispitze nominiert wurde. Schon am Sonntag war bekannt geworden, dass Wöginger eine erste politische Konsequenz zieht. Der Innviertler "steht auf eigenen Wunsch für keine Funktion im Landesparteivorstand zur Verfügung", teilte die ÖVP Oberösterreich Montagnachmittag mit. Der Landesparteitag findet in jener Woche statt, in der auch der Prozess zu Ende gehen dürfte. Das Landesgericht hat für 21. oder 24. April die Urteilsverkündung angesetzt.