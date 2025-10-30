"Fein g’schmackig, mit einem großen Knisterpotenzial", sagt Norbert Totschnig, Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, in einem kürzlich veröffentlichten Video auf Instagram. Im Hintergrund ist eine riesige Chipstüte der Marke Kelly’s zu sehen. Rechts neben dem Politiker steht Markus Marek, Geschäftsführer von Kelly's, und sie wetteifern darum, wer die meisten Chipssorten nennen kann. Das Video zählt überschaubare 6.000 Aufrufe und einige verwunderte Kommentare. Unter anderem fragt ein User, wie viel man einem Minister bezahlen müsste, damit er zum Werbeträger wird. Der KURIER hat bei Minister Totschnig nachgefragt, wie das Video zu deuten sei. Aus seinem Büro heißt es: "Bundesminister Totschnig besucht selbstverständlich regelmäßig Betriebe in Österreich. Dabei werden im Sinne zeitgemäßer Kommunikation natürlich auch Beiträge für Social Media erstellt." Bezahlt sei er dafür nicht worden. Aber die Antwort zeigt schon den Paradigmenwechsel. Wurden früher gerne mal Bezirkszeitungen oder lokale Fernseh- oder Radiosender herangezogen, um solche Besuche zu publizieren, werden heutzutage soziale Medien dafür genutzt. Denn mit diesen erreicht man ein junges Publikum – schneller und effizienter.

Das dürfte auch Totschnig nicht entgangen sein, der offenbar versucht, bei der jungen Zielgruppe Pluspunkte zu sammeln. Der Politiker lacht im genannten Video in die Kamera und zählt Salz, Paprika und Knoblauch als Sorten auf – einer, der sich mit Chips offenbar auskennt. Was genau mit dem kurzen Video bewirkt werden soll, ist nicht ersichtlich. Aus seinem Büro heißt es, der Minister wollte Betriebe vor den Vorhang holen, die "auf österreichische Agrarrohstoffe setzen oder umweltfreundliche Technologien forcieren". Fakt ist jedenfalls, dass soziale Netzwerke inzwischen die wichtigste Quelle für politische Themen bei Jugendlichen sind.

Junge nutzen Instagram und TikTok Eine aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt, dass rund 74 Prozent der Befragten in Deutschland zwischen 16 und 26 Jahren angaben, sich vor allem über Instagram und TikTok über Politik zu informieren. Ähnliche Ergebnisse lieferte hierzulande eine Studie des Österreichischen Instituts für angewandte Telekommunikation aus dem Jahr 2023: 62 Prozent der Jugendlichen verwenden täglich soziale Netzwerke, um sich über tagesaktuelle Themen zu informieren. Besonders YouTube hat laut der Umfrage mit 75 Prozent deutlich an Zuwachs gewonnen.