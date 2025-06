ÖVP zur Trans-Debatte: "Dialog ja, aber wir dürfen uns nicht treiben lassen"

So lautete, vereinfacht gesagt, der Befund der langjährigen Grünen-Politikerin Faika El-Nagashi. Am Sonntag hat sich die frühere Nationalratsmandatarin, die mittlerweile aus der Partei ausgetreten ist, im KURIER zur problematischen Haltung der Grünen bei der Transgender-Debatte geäußert - und dabei ausgerechnet die ÖVP gelobt, die bei der Frage, ob Minderjährige selbst ihr Geschlecht festlegen sollen, richtigerweise blockiere.

Die Grünen lassen sich als Partei beispielsweise beim Transgender-Thema von Aktivisten und NGOs treiben; man leide an "intellektueller Faulheit" und es fehle die Courage, um gefährliche bis unrealistische Forderungen der Community auf deren Politik-Tauglichkeit zu prüfen.

In der ÖVP sieht man sich ob des Interviews durchaus bestätigt. „Was die Frage des Geschlechtsausdrucks bzw. der Geschlechtsidentität angeht, sind wir als ÖVP sehr zurückhaltend. Vieles, was hier an Ideen und Forderungen kursiert, ist nicht wissenschaftlich oder evidenzbasiert, sondern allein ideologisch getrieben und vor allem: nicht zu Ende gedacht", sagt ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti zum KURIER.

Marchetti ist selbst homosexuell, er kennt die Community und ihre Anliegen ausgezeichnet. Umso bemerkenswerter ist, dass auch er die politischen Forderungen mitunter für ausnehmend unrealistisch erachtet. "In einer Welt, in der de facto das gesamte Rechtssystem und Zusammenleben darauf ausgerichtet ist, dass es zwei Geschlechter gibt, ist die Forderung nach beliebig vielen, selbst von den Betroffenen zu entscheidenden Geschlechtern nicht realisierbar.“ Marchetti nimmt hier konkreten Bezug auf Systeme wie das Pensionssystem oder die Wehrpflicht, in denen unterschiedliche Regelungen für Männer und Frauen gelten.