Neutralitätsdebatte: Zwischen Frieden, "Tarnkappe" und "Insel der Seligen"

Egal ob Bundeskanzler Karl Nehammer, der die Neutralitätsdebatte als beendet erklärt oder Außenminister Alexander Schallenberg, der jüngst in einem Interview mit Corriere della Sera die Neutralität Österreichs betonte ("Wir beteiligen uns an der europäischen Sicherheitspolitik, aber ein NATO-Beitritt steht nicht zur Diskussion und die österreichische Öffentlichkeit unterstützt mit Überzeugung die Neutralität."): die Diskussion rund um Österreichs Haltung in Fragen der Sicherheitspolitik ebbt nicht ab.

In der ORF-Sendung "Im Zentrum" ist Ex-Bundespräsident Heinz Fischer (SPÖ) eines Sinnes mit der amtierenden Regierung und sagt: "Die Neutralität hat ausgezeichnete Dienste geleistet." Dass man diskutieren könne, wie über alles andere in der Politik, "das ist selbstverständlich. Eine vernünftig gehandhabte Neutralität und eine aktive Außenpolitik würde Österreich entsprechen und kein Bruch zur Neutralität sein."

Dreiviertel der Österreicher würden die Neutralität befürworten, so Fischer. Es sei kein Zufall, dass auch die Schweiz als Nachbarland neutral sei. "Die Neutralität kann uns nicht schützen", so der Ex-Bundespräsident weiter. "Aber die Neutralität hat einen Sinn, wenn sie mit Friedenspolitik verbunden ist." Er habe indes nichts dagegen, über Punkte in der Sicherheitsdoktrin zu überdenken.