Neun Monate Corona in Zitaten: "Absolut kein Grund zur Aufregung"

"Derzeit ist absolut kein Grund zur Aufregung, aber es braucht größte Aufmerksamkeit und internationale Abstimmung."

(22. Jänner 2020; noch ist Europa coronafrei, Gesundheitsminister Rudolf Anschober sieht Österreich "gut vorbereitet")

"Derzeit gibt es keinen Grund zur Sorge in Österreich."

(26. Jänner; Innenminister Karl Nehammer beruft nach dem ersten Verdachtsfall in Österreich dennoch einen Einsatzstab zum Coronavirus ein)

"Es gibt absolut keinen Grund zur Panik, dafür aber für erhöhte Aufmerksamkeit und Vorsicht. Viel besser vorbereitet kann man nicht sein."

(27. Jänner; Anschober sieht mit drei bestätigten Fällen in Frankreich das Coronavirus in Europa angekommen)

"Auch um Österreich wird Corona keinen Bogen machen."

(26. Februar; Bundeskanzler Sebastian Kurz unmittelbar vor dem Bekanntwerden der ersten beiden Fälle in Österreich)

"Es wird auch zu Maßnahmen an Schulen kommen."

(10. März; Kurz kündigt das Aus für den Präsenzunterricht in Schulen, diese schließen am 16. März)

"Ab Montag müssen wir unser soziales Leben auf ein Minimum reduzieren."

(13. März; Kurz kündigt den 1. Lockdown an)

"Wir werden auch in Österreich bald die Situation haben, dass jeder irgendjemanden kennt, der an Corona verstorben ist."

(30. März; Kurz warnt vor "Verharmlosern", die Regierung weitet die Maßnahmen aus und macht die Maske im Supermarkt und Drogerien zur Pflicht)