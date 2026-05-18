"Zeigt völlige Unkenntnis": SPÖ NÖ kritisiert Schellhorn scharf

Welche Förderungen könnte der Statt streichen? Wo kann man deregulieren? Ende 2025 präsentierte Deregulierungsstaatssekretär Josef Schellhorn (Neos) 114 Maßnahmen – von denen bisher aber nur 14 umgesetzt wurden. Dennoch will Schellhorn vor dem Sommer bereits das zweite Bürokratieabbau-Paket liefern.

Am Sonntag hat der Neos-Politiker bei der ORF-Sendung Das Gespräch zudem vorgeschlagen, die Sport-Dachverbände UNION, ASKÖ und ASVÖ einzusparen. Eine Idee, auf die Rainer Spenger, SPÖ-Sportsprecher im NÖ Landtag und ASKÖ-Niederösterreich-Präsident, via Aussendung allergisch reagiert. "Der Herrn Staatssekretär ist offenbar völlig unwissend in Sachen Sport!", poltert Spenger.