"Zeigt völlige Unkenntnis": SPÖ NÖ kritisiert Schellhorn scharf
Welche Förderungen könnte der Statt streichen? Wo kann man deregulieren? Ende 2025 präsentierte Deregulierungsstaatssekretär Josef Schellhorn (Neos) 114 Maßnahmen – von denen bisher aber nur 14 umgesetzt wurden. Dennoch will Schellhorn vor dem Sommer bereits das zweite Bürokratieabbau-Paket liefern.
Am Sonntag hat der Neos-Politiker bei der ORF-Sendung Das Gespräch zudem vorgeschlagen, die Sport-Dachverbände UNION, ASKÖ und ASVÖ einzusparen. Eine Idee, auf die Rainer Spenger, SPÖ-Sportsprecher im NÖ Landtag und ASKÖ-Niederösterreich-Präsident, via Aussendung allergisch reagiert. "Der Herrn Staatssekretär ist offenbar völlig unwissend in Sachen Sport!", poltert Spenger.
Er habe den "schrecklichen Verdacht", dass Schellhorn nicht wisse, was tausende Ehrenamtliche täglich in den Verbänden für den Breitensport, die Jugendarbeit oder die Integration leisten würden, so Spenger. Bevor Schellhorn solche Ideen propagiere, sollte er sich zuerst mit den Strukturen und Verantwortliche auseinandersetzen: "Für Deregulierung zuständig zu sein, setzt voraus, sich auszukennen. Nachhilfestunden bieten wir seitens der ASKÖ sehr gerne an."
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