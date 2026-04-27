Schon vergangenen Mittwoch war man kurz vor einem Durchbruch gestanden. Mit einigen Tagen Verspätung - und zähen Verhandlungen - hat die Regierung ihr Doppelbudget für 2027/2028 am Montagabend aber doch noch in trockene Tücher gebracht. Die Details dazu lesen Sie hier.

Nur einer fehlte bei der finalen Verhandlungsrunde am Montag. Wie der KURIER bereits am Mittwochnachmittag aus dessen Büro erfuhr, weilte Neos-Staatssekretär Josef Schellhorn am Montag auf Dienstreise.

Demnach nimmt der Staatssekretär aktuell in Vertretung der Außenministerin am EU-ASEAN Gipfel in Brunei teil. Die Reise sei bereits lange in Planung gewesen, heißt es aus seinem Büro. "Als Mitglied des "Triumvirats" mit Finanzminister Markus Marterbauer und Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl ist er aber seit Wochen intensiv in die Budgetverhandlungen eingebunden gewesen", teilte sein Pressesprecher mit. Losgeflogen sei er bereits am Samstag.