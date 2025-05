Neos-Protest in St. Pölten: Brandstätter fordert Rederecht im Landtag

Collini will bei der kommenden Landtagssitzung einen Antrag auf ein Rederecht einbringen. Sie meint: "Ich bin mir sicher, dass auch Abgeordneter Bernhuber von der ÖVP oder Abgeordneter Sidl von der SPÖ gerne hier im Landtag Rede und Antwort stehen möchten."

Nicht "faul": ÖVP-Mandl verteidigt Brandstätter

ÖVP-EU-Mandatar Lukas Mandl ist am Montag Brandstätter zur Seite gesprungen - allerdings in einer anderen Causa. Medienberichte, wonach Brandstätter der "faulste EU-Abgeordnete" sei, seien, so Mandl: "falsch!" Warum? "Der Behauptung zugrunde liegen offenbar Zahlen zu Teilnahmen an Abstimmungen. Das gehört zwar zu den parlamentarischen Kernaufgaben, aber es ist bei Weitem nicht alles."