Neos-Generalsekretär Hoyos: "Dazu hätte man uns nicht gebraucht"

Aber eine sehr schwache mit nur einem Mandat Überhang.

Natürlich ist eine stabile Mehrheit in so herausfordernden Zeiten positiv, das will ich gar nicht abstreiten. Aber es braucht darüber hinaus schon etwas mehr. In der zweiten Verhandlungsrunde habe ich Dynamiken und eine Bereitschaft, aufeinander zuzugehen kennengelernt, die wir davor nicht hatten. Und es ist in der Zeit zwischen den beiden Verhandlungen viel passiert, nicht nur Herbert Kickl. Es ist auch Donald Trump in den USA endgültig Präsident geworden. Das hat weltweit eine andere Dynamik ausgelöst, die auch bei uns spürbar war. Eine antieuropäische Regierung wäre in Zeiten wie diesen eine Katastrophe für das Land. Und es wurde im zweiten Anlauf mit sehr viel Respekt und auf Augenhöhe verhandelt.

Überraschend war es dennoch. Nach dem Scheitern am Beginn des neuen Jahres hatten sich gerade Neos und die SPÖ einiges ausgerichtet. Mit gegenseitigen Schuldzuweisungen. Wenige Wochen danach wird nun von Respekt und Augenhöhe gesprochen?

Zwischen der SPÖ und Neos, das kann ich durchaus offen sagen, wurde das in der Zeit aufgearbeitet, in der wir davon ausgegangen sind, dass sich FPÖ und ÖVP einigen und wir nicht in der Regierung sind. Wir haben damals darüber geredet, wie man in der Opposition zusammenarbeiten kann. In so intensiven Verhandlungen ist es einfach so, dass es Reibung gibt. Das gehört dazu, das ist der politische Diskurs. Man kann aber dennoch seine persönlichen Gefühle zurücknehmen und dann versuchen, bestmöglich für das Land zusammenzuarbeiten.