Nationalratswahl kostet rund 20 Millionen Euro

Die neun Landeswahlbehörden sind für die Stimmzettel zuständig: Sie nehmen die Landeswahlvorschläge entgegen, überprüfen sie, entscheiden über Reihenfolge und Bezeichnung und lassen dann die Stimmzettel drucken. Am Wahlsonntag zählen sie die Wahlkarten aus und leiten die Ergebnisse an die Bundeswahlbehörde weiter. Am Montag sammeln sie die Briefwahl-Ergebnisse und leiten sie weiter. Am Donnerstag nach der Wahl zählen die Landeswahlbehörden selbst aus - nämlich die Wahlkarten und (am Sonntag abgegebene) Briefwahlstimmen aus fremden Regionalwahlkreisen.