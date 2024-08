Migration und Asyl: So positioniert sich die Bierpartei

Bisher war nur wenig bekannt vom Programm der Bierpartei. Spitzenkandidat Dominik Wlazny hält sich zudem mit öffentlichen Auftritten zurück. Am Montag hat die Bierpartei aber immerhin ihre Positionen zu den Themen Zuwanderung und Gesundheit auf der Website veröffentlicht.

Migration und Sicherheit sind derzeit wohl die Top-Themen im Wahlkampf. Was will Wlazny konkret ändern. Asyl sei ein Menschenrecht, qualifizierte Zuwanderung nötig, Asylmissbrauch müsse hingegen geahndet werden, heißt es in dem Programm der Bierpartei.