Nationalratswahl: 1,2 Millionen "stumme" Stimmen

SOS-Mitmensch fordert „eine ernsthafte Diskussion über die Öffnung der österreichischen Demokratie für Menschen, die hier geboren wurden oder schon lange hier leben".

Die Aktion trifft auch auf Widerstand. Nicht jeder befürwortet ein Wahlrecht für Nicht-Staatsbürger. Am lautesten wehren sich die Freiheitlichen. „Wer jahrelang in Österreich wohnt und auch hier wählen möchte, der soll sich um eine Staatsbürgerschaft bemühen. Wer das nicht schafft, ist offensichtlich gar nicht integrationswillig und braucht hier auch nicht zu wählen“, meldet sich FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky zu Wort. Nachdem der ehemalige SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher vergangene Woche via "Standard" eine Ausweitung des Wahlrechts für EU-Bürger auf Bundesebene gefordert hat, versetzt die SPÖ-Spitzenkandidatin diesen Hoffnungen einen Dämpfer und sagte in der ORF-Pressestunde, dass dies für die SPÖ momentan kein Thema sei. Auch der ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer reagiert in einer Aussendung: "Wir lehnen ein Ausländerwahlrecht entschieden ab. "

Die Neos sprachen sich schon Anfang September bei einer Pressekonferenz für eine Ausweitung des aktiven und passiven Wahlrechts für alle EU-Bürger aus. "Die Ausweitung des Wahlrechts wäre ein fundamentaler Schritt in Richtung mehr Demokratie und einer tieferen Union in Europa. Wir werden in der nächsten Periode entsprechende Anträge einbringen" sagte Claudia Gamon.