Nationalrat: Start mit Ukraine-Debatte

"SouverÀnitÀt der Ukraine unantastbar"

Dem widersprach Schallenberg keineswegs. "Das ist ein Aufmarsch, der keineswegs in die Kategorie Übung fallen kann. Das ist eine massive Drohkulisse, die hier aufgebaut wird", ordnete er die Aktion Russlands ein. Gleichzeitig bezeichnete er es als richtig, dass die Vereinigten Staaten als "Stimme der Welt" mit den Russen verhandelten. Aber auch Österreich mĂŒsse sich hier fĂŒr eine starke Position einsetzen, sei die ukrainische Grenze Wien doch nĂ€her als der Arlberg. Die SouverĂ€nitĂ€t der Ukraine sei jedenfalls unantastbar und nicht Teil der Verhandlungsmasse.

ÖVP-Abgeordneter Reinhold Lopatka merkte an, dass in den vergangenen Wochen vieles an der EU vorbeigelaufen sei. FĂŒr den stellvertretenden SPÖ-Klubchef Jörg Leichtfried erinnert der sich immer mehr zuspitzende Konflikt an eine Zeit, die man hinter sich geglaubt habe - den Kalten Krieg, als selbst ein Atomkrieg drohte.