Nationalrat: Sozialversicherungsfunktionäre werden vor Strafzahlungen geschützt

Sozialversicherungsfunktionäre müssen Strafen künftig nur noch selbst bezahlen, wenn sie vorsätzlich bzw. grob fahrlässig gehandelt haben. Das regelt eine Sozialversicherungs-Novelle, die der Nationalrat Mittwoch spät Abend mit den Stimmen der Koalition beschlossen hat. Anlass für die Gesetzesänderung ist eine fast 80.000 Euro hohe Strafdrohung für Funktionäre der AUVA im Zusammenhang mit mangelhaften Brandschutzvorschriften. FPÖ und Grüne kritisierten den Beschluss. Die freiheitliche Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch wies darauf hin, dass die Strafen für die zwölf Verwaltungsräte noch nicht einmal ausjudiziert seien. Dennoch habe die Koalition "in vorauseilendem Gehorsam" gleich ein Gesetz vorgelegt, mit dem die Kosten an die Träger und damit die Versicherten umgewälzt würden. Ziel der Novelle sei, dass das "Kammer-Unwesen" gerettet werde. Dies gehe nun noch einfacher, wenn "Ahnungslose" jetzt auch keine Verantwortung mehr übernehmen müssten.

Grüne gegen "Husch-Pfusch-Aktion" Der Grüne Abgeordnete Ralph Schallmeiner meinte, dass eine 77.000 Euro-Strafe bei nur 49 Euro Sitzungsgeld tatsächlich in keiner Relation stehe. Die Frage sei aber, wie es überhaupt zu dem Fall gekommen sei und hier sieht er den Grund in einer nicht erfolgten klaren Aufteilung der Aufgaben. Daher hätte es eine umfassende Neuregelung gebraucht und keine "Husch-Pfusch-Aktion". Besonders von der FPÖ fast schon belustigt angegriffen wurde NEOS-Sozialsprecher Johannes Gasser, war doch seine Fraktion der Selbstverwaltung stets eher kritisch gegenüber gestanden. Der Angesprochene gestand zu, dass der Fall auch strukturelle Probleme in der Sozialversicherung zeige, hätten bei dem Fall im Wiener Lorenz-Böhler-Spital doch zwölf Verwaltungsräte statt eines zuständigen Geschäftsführers entschieden. Dennoch hielt er fest: "Diese Novelle schafft sicher keine Narren-Freiheit in der Sozialversicherung." Denn im laufenden Verfahren habe es eben eine Schieflage zwischen Verdienst und Strafe gegeben. Zudem habe die Gefahr bestanden, dass hier ein Exempel gesetzt werde mit der Folge, dass Gremien künftig nicht mehr besetzt werden könnten.