Nationalrat vor Sommerpause: SPÖ lobt sich selbst

Der Nationalrat verabschiedet sich in die Sommerpause. Davor gab es sowohl Lob, als auch viel Kritik an die Regierung.

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Der Nationalrat geht in Sommerpause.

Die SPÖ lobt ihre Maßnahmen zur Absicherung von Arbeitnehmern und kritisiert die ÖVP-geführten Koalitionen der letzten Jahre.

Die Opposition, insbesondere die FPÖ, äußert scharfe Kritik an der Regierung und spricht von Verschlechterungen für die Bürger.

NEOS und Grüne betonen die Notwendigkeit der Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, während es personelle Änderungen im Grünen Parlamentsklub gibt.

Die SPÖ hat die dreitägige Plenarwoche vor der Sommerpause mit einem Lob für die Maßnahmen zur Absicherung von Arbeitnehmerinnen und -nehmern begonnen. Ohne SPÖ in der Regierung hätte diesen etwa eine Erhöhung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters gedroht, meinte Sozialsprecher Josef Muchitsch in der von den Sozialdemokraten gestalteten "Aktuellen Stunde". Anderer Meinung war die Opposition - für die Bürger würde sich "alles verschlechtern", so Dagmar Belakowtisch (FPÖ).

Kritik übte auch Muchitsch - allerdings an den ÖVP-geführten Koalitionen der vergangenen Jahre. Sieben Jahre sei die SPÖ nicht in der Regierung gesessen, seither sei viel "verbockt" worden. So habe es keine Maßnahmen für den Ausbau von Kindergärten gegeben, die Inflation sei "durchgerauscht", die Chance auf die Vereinheitlichung der Sozialhilfe nicht genutzt worden. Die aktuelle Dreierkoalition lobte er u.a. für den Mietpreisstopp und die Aufnahme der Pflegekräfte in die Schwerarbeitsregelung, anstehen würde eine Evaluierung der Trinkgeldpauschale.

Hitzeschutzverordnung für Arbeit im Freien soll ab 2026 gelten Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) hob die Hitzeschutzverordnung für Arbeit im Freien hervor, die am Mittwoch in Begutachtung geht. Schumann bezeichnete den Schritt als "Meilenstein". Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber müssen damit einen Hitzeschutzplan umsetzen, wenn die GeoSphere Austria eine Hitzewarnung mindestens der Stufe zwei (30 bis 34 Grad) ausgibt. In Kraft treten soll die Hitzeschutzverordnung am 1. Jänner 2026. Sie enthält eine verpflichtende Ausstattung von Krankabinen und selbstfahrenden Arbeitsmitteln mit einer Kühlung oder Klimatisierung - schließlich seien in einer Krankabine 50 Grad gemessen worden, sagte Schumann. Für die Umrüstung soll es Übergangsfristen geben. Der Hitzeschutzplan muss in Arbeitsstätten, Baustellen und an auswärtigen Arbeitsstellen für alle Arbeitnehmer und -nehmerinnen einsehbar sein. Im Vordergrund stehe die Gefahrenvermeidung, sagte Schumann. So etwa durch eine Verlagerung der Arbeitszeit oder eine Reduzierung der Arbeitsschwere. Ist das nur eingeschränkt möglich, müssen technische und organisatorische Maßnahmen wie die Beschattung des Arbeitsplatzes oder die Verlagerung der Tätigkeit in den Schatten getroffen werden. Ist auch das nur eingeschränkt möglich, braucht es persönliche Maßnahmen wie leichte Kleidung, Kopfschutz oder Sonnencreme.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/ROLAND SCHLAGER

Markus Koza (Grüne) kritisierte die Regierung etwa für die Abschaffung der Bildungskarenz, deren Ersatz "immer noch nicht da" sei. Die mit der Teilpension kommende Einschränkung der Altersteilzeit würde vor allem Frauen treffen. Schärfer war die Kritik der FPÖ. Für die Bürgerinnen und Bürger würde sich "alles verschlechtern", schoss die freiheitliche Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch gegen die Regierung. Sie kritisierte die Selbstbehalte für Krankentransporte sowie die Größe der Regierung mit 21 Mitgliedern. Einsparungen würden auf dem Rücken der Arbeitnehmer passieren.

"Blaue Märchenstunde" Lukas Brandweiner (ÖVP) warf ihr wiederum vor, die "Aktuelle Stunde" mit einer "blauen Märchenstunde verwechselt" zu haben. Er lobte Maßnahmen der Vorgängerregierung wie die Abschaffung der Kalten Progression oder die Erhöhung des Kilometergeldes. Die am Donnerstag auf dem Tagesprogramm stehende Teilpension ermögliche es Arbeitnehmern, den Übergang in die Pension selbst zu gestalten; an einem fairen Besteuerungsmodell für Arbeiten im Alter werde gearbeitet.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/ROLAND SCHLAGER Gewessler und Shetty