Neuer Gesundheitsfonds im Nationalrat beschlossen

Der Nationalrat hat am Donnerstagabend den neuen Gesundheitsfonds beschlossen. Dieser ist für die Jahre 2026 bis 2030 mit jeweils rund 500 Millionen Euro dotiert. Die Mittel sollen dem Ausbau der Gesundheitsversorgung im niedergelassenen Bereich dienen und für die Neueröffnung von Primärversorgungszentren sowie die Prävention eingesetzt werden. Dass die Gelder in neu aufgebauten Gremien verteilt werden, bewerteten FPÖ und Grüne mit scharfer Kritik. "Völlig sinnlos" nannte etwa FP-Mandatarin Dagmar Belakowitsch den Fonds. Grünen-Gesundheitssprecher Ralph Schallmeiner kritisierte, dass die Sozialversicherungen das Geld bekämen, egal ob sie Reformen machen oder nicht. Genau genommen handelt es sich um drei Fonds, die bei der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) sowie bei der Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen (SVS) eingerichtet werden sollen. Knapp 73 Prozent der Mittel erhält der Fonds der ÖGK, gut 22 Prozent der Fonds der SVS und der Rest geht an den Fonds der BVAEB, wobei ein Teil der Mittel erst nach Erreichen bestimmter Zielvorgaben überwiesen werden soll.

Geld aus erhöhten Krankenversicherungsbeiträgen Das Geld stammt aus der Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge der Pensionisten - eine Maßnahme, die am Donnerstag wieder von der FPÖ kritisiert wurde. Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) verwies darauf, dass es dringend Geld etwa für den Ausbau der Primärversorgungseinrichtungen brauche. Jeder Bezirk werde eine PVE mehr haben, zudem werde etwas für die psychische Gesundheit der Österreicher getan, betonte VP-Klubobmann August Wöginger. Seitens der NEOS wurde hervorgehoben, dass das Geld nicht einfach in der Sozialversicherung versickern werde sondern die Politik ein Mitspracherecht habe. Ferner beschlossen wurde am Abend (ohne die Stimmen der FPÖ), dass alle neu festgestellten Schwangerschaften ab dem 1. Oktober 2026 nur mehr digital dokumentiert werden. Der elektronische Eltern-Kind-Pass löst damit das gelbe Papierheft ab. Eigentlich hätte das schon Anfang 2026 passieren sollen. Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) sprach von einem wichtigen Schritt ins 21. Jahrhundert. Die FPÖ-Abgeordnete Belakowitsch monierte den "Zwang" zur Digitalisierung ebenso wie die Umbenennung von Mutter- in Eltern-Kind-Pass.